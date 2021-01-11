Son dakika haber: Turistim dedi terörist çıktı! Böyle yakayı ele verdi

Turistim dedi, terörist çıktı | Video
TURİSTİM DEDİ TERÖRİST ÇIKTI
İstanbul Havalimanı polisi 6 Ocak günü sabah saatlerinde Tozhımukhammad Karımov adına düzenlenmiş Kırgızistan pasaportu ile Almanya'ya gitmek için terminale gelen yolcudan şüphelendi. Polislerin Almanya'ya neden gitmek istediği sorusunu yönettiği kişi "turistim" cevabını verdi. Ancak polisleri kandıramayan yolcunun pasaportunda yapılan detaylı incelemede pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.
Gerçek isminin Özbekistan uyruklu Bunyod Mukhıddınov olduğu tespit edilen kişinin DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördüğü 4 yıl önce geri gönderme merkezinden kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine Mukhıddınov Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.