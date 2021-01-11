Son dakika haber: Turistim dedi terörist çıktı! Böyle yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı'nda DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Özbekistan uyruklu Bunyod Mukhıddınov yakalandı.

Turistim dedi, terörist çıktı | Video





TURİSTİM DEDİ TERÖRİST ÇIKTI



İstanbul Havalimanı polisi 6 Ocak günü sabah saatlerinde Tozhımukhammad Karımov adına düzenlenmiş Kırgızistan pasaportu ile Almanya'ya gitmek için terminale gelen yolcudan şüphelendi. Polislerin Almanya'ya neden gitmek istediği sorusunu yönettiği kişi "turistim" cevabını verdi. Ancak polisleri kandıramayan yolcunun pasaportunda yapılan detaylı incelemede pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.