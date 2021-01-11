Turistim dedi, terörist çıktı | Video

İstanbul Havalimanı’nda bir terörist daha sahte pasaportla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı Turistim diyen kişinin DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçan Özbekistan uyruklu Bunyod Mukhıddınov olduğu belirlendi

İstanbul Havalimanı'nda DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken geri gönderme merkezinden kaçarak, sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan Özbekistan uyruklu Bunyod Mukhıddınov yakalandı.

TURİSTİM DEDİ TERÖRİST ÇIKTI

İstanbul Havalimanı polisi 6 Ocak günü sabah saatlerinde Tozhımukhammad Karımov adına düzenlenmiş Kırgızistan pasaportu ile Almanya'ya gitmek için terminale gelen yolcudan şüphelendi. Polislerin Almanya'ya neden gitmek istediği sorusunu yönettiği kişi "turistim" cevabını verdi. Ancak polisleri kandıramayan yolcunun pasaportunda yapılan detaylı incelemede pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.

Gerçek isminin Özbekistan uyruklu Bunyod Mukhıddınov olduğu tespit edilen kişinin DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan işlem gördüğü 4 yıl önce geri gönderme merkezinden kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine Mukhıddınov Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi