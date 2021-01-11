SON DAKİKA | Whatsapp'a dörtlü kıskaç

HİÇBİR İSTEĞİ ONAYLAMAYIN ÇAĞRISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yakın kaynakların SABAH'a verdiği bilgiye göre Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook Türkiye'de de kanunlara takılacak. Yeni uygulama, KVKK'nın 5'inci maddesi dışında Anayasa'nın 20'nci maddesi ve Rekabet Kanunu da aykırı. Bu nedenle bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak. Yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.