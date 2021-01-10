Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı belada!

SON DAKİKA HABERİ! Tüm dünyayı şoke eden WhatsApp sözleşmesinin ardından akıllı telefonlarda yeni bir devrim yaşanıyor. Tekel olduğu ve insanlığı kendisine muhtaç gören bir zorbalıkla insanlara imzalattığı sözleşme ile kişisel bilgiler ve mahrem görüntülerini dilediği gibi kullanma yetkisi almaya çalışan Facebook'a içlerinde yerli uygulamaların da olduğu çok sayıda alternatif uygulamadan darbe geldi.

WhatsApp sözleşmesi (WP) olarak anılan skandal metin ile Facebook başta olmak üzere sayısız uygulama ve merkez ile kişisel bilgi ve veri hırsızlığına karşı 1 haftadan kısa bir sürede yüz binlerce kullanıcı diğer yazışma programlarına geçiş yaptı. İşte diğer yazışma programları ve kullanıcı sayıları;