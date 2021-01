Bayram Şenocak sert konuştu: Başarısız İBB yönetimi

İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Güngören 7'nci AK Parti Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan İl Başkanı Şenocak muhalefetin ayak oyunları bitmedi, bitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı tanımayanlara, bu edepsizlere, bu ahlaksızlara AK Parti Teşkilatı gereken cevabı, 2023'te sandıkları patlata patlata verecek dedi. Şenocak, "İstedikleri yerden gelsinler muhalefetin ayak oyunları bitmedi bitmeyecekte. Biz bu edepsizlere, biz bu ahlaksızlara, Cumhurbaşkanını tanımayan sıfatlara biz diyoruz ki sizin gibi edepsizlere, sizin gibi ahlaksızlara Ak Parti teşkilatı, Güngören teşkilatı gereken cevabı sandıktan verecektir. CHP genel başkanına söylüyoruz sizin bu edepsiz, faşist söylemlerinizin cevabını AK Parti İstanbul'da sandıkları patlata patla 2023'te Cumhurbaşkanımızı seçildiği oy oranından çok daha güçlü bir şekilde sizlerin karşısına çıkartacak" dedi.



TEVACÜZLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTME GAYRETİNDELER



CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına da değinen Şenocak, "Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP'de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Şenocak şunları söyledi: Halkın iradesiyle iktidara gelmiş olan herkesi tanıma zorunluluğunuz var. Bakın bu sefillerin yaptığı sadece algı yönetimi. Bunlar aslında her şeyi çok iyi biliyor. Ama şu anda yaptıkları politika kendi CHP il başkanlarının ahlaksızlıkları, bunların yaptığı teröre destek politikaları, Gezi eylemcilerine verdikleri destek ve burada mahkumiyet almış bir il başkanı var. onların destekçisi genel başkanları. Bu süreçte kamuoyunu değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP'de diz geziyor. Bunların üstünü örtmeye gayret ediyorlar. İstediğiniz kadar algı operasyonu yapın siz bu lekenizden asla kurtulamayacaksınız. Bu ahlaksızlığın asla üstünü örtemeyeceksiniz. Çünkü CHP ile taciz karşılıklı yer bulmuştur. Onun için siz gidin teşkilatınızda partinizde bu ahlaksızlığı ortadan kaldıracak hamlelerde bulunun" dedi.



BAŞARISIZ BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİZ



Bir sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar AK Partili bir belediye yapmak için daha çok çalışacaklarını belirten Şenocak, "Bizim önümüzdeki süreçte ne kadar daha çok çalışmamız gerekiyor. 2023 yeni miladımız olacak Allah'ın izniyle! 2024 İstanbul'da yarım kalan hesabımız İstanbul Büyükşehir Belediyemizi yeniden AK Partili yapacağız göreceksiniz Allah'ın izniyle. Sizlerle birlikte yapacağız yarım kalan hesabı göreceğiz. Başarısız bir büyükşehir belediyesi. Algı sadece 'yaptırmıyorlar…' 'aslında biz çok çalışkanız çok becerikliyiz ama AK Parti bizi mecliste engelliyor. Evet meclis çoğunluğu bizde ama biz şunu hep söyledik sen yeter ki milletin menfaatine iş yapmaya çalış sonuna kadar yanınızdayız. Ama milletin menfaatine olmayacak her işte sonuna kadar size fren olacağız" diye konuştu.



19 MİLYAR TL'YE 15 KREŞ YAPTI



İBB yönetiminin aldığı borç miktarı ve yaptığı icraatlere de değinen Şenocak şöyle konuştu: Bugüne kadar bizden talep ettikleri yaklaşık 19 milyar TL yani eski parayla 19 kat triltyon borçlanma talebiyle geldiler. Verdik ve önümüzdeki süreçte takipçisi olacağımızı söyledik. Ne yaptın 19 milyar TL'yle? Vaatlerden bir tanesi diyor ki zat 'Seçilince İstanbul'a 150 tane kreş yapacağım 5 yılda. Yılda yaklaşık 30 kreş yapacak. Soruyorlar geçen bir programda en çılgın projeniz ne? 'Kreşleri yaptım çok mutluyum.' Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Biz olsak insan içine çıkamayız. Bunu samimiyetle söylüyorum 15 tane kreş yapmışlar geldiklerinden beri. Aldığı kaynak ne 19 kat trilyon… bir de süt dağıtmışlar. Bunu çılgın proje diye tanıtıyorlar. Dağıtabilirsin sosyal proje olur o olur bu olur. Yani bunu bir çılgın proje diye çıkıp açıklamak senin kabiliyetsizliğini gösterir. Milletimiz her şeyi görüyor. Allah'ın izni milletimizin desteği ile 2024 İstanbul eski günlerine yani AK Partili bir belediyeye tekrar geri dönecek bundan en ufak bir şüphemiz yok."