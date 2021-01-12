İşte ittifakın fotoğrafı!

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan ve Kovid-19 pandemisine yönelik Cumhuriyet gazetesinde gerçek dışı yazıları bulunan Dilek Karafazlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimiyle birlikte Halkla İlişkiler biriminde şef olarak iş başı yaptı.

Burada çalışmaya başladıktan sonra yüzlerce personelin yerini değiştiren ve mobil iletişim noktalarının 31 Aralık'ta ihalesinin yenilenmemesi nedeniyle birçok personelin işten çıkmalarına neden olan Karafazlı 7 Haziran 2015'teki Genel seçim öncesinde yaptığı paylaşımla CHP ve HDP ittifakını gözler önüne serdi. CHP Parti Okulu'nda eğitmen olan Dilek Karafazlı yaptığı paylaşımda, "Merve ve ben hazırız. CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdığı görüldü.