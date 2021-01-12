Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İşte ittifakın fotoğrafı!

İşte ittifakın fotoğrafı!

Halkla İlişkiler Birimi’nde personel Şefi olan Karafazlı ve arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Vatandaştan gizlenmek istenen ittifakta Karafazlı, ‘CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir’ yazdığı ortaya çıktı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:36 ABONE OL
İşte ittifakın fotoğrafı!

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan ve Kovid-19 pandemisine yönelik Cumhuriyet gazetesinde gerçek dışı yazıları bulunan Dilek Karafazlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimiyle birlikte Halkla İlişkiler biriminde şef olarak iş başı yaptı.

Burada çalışmaya başladıktan sonra yüzlerce personelin yerini değiştiren ve mobil iletişim noktalarının 31 Aralık'ta ihalesinin yenilenmemesi nedeniyle birçok personelin işten çıkmalarına neden olan Karafazlı 7 Haziran 2015'teki Genel seçim öncesinde yaptığı paylaşımla CHP ve HDP ittifakını gözler önüne serdi. CHP Parti Okulu'nda eğitmen olan Dilek Karafazlı yaptığı paylaşımda, "Merve ve ben hazırız. CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazdığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte ittifakın fotoğrafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA