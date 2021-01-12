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Son dakika haberi: 'de korkutan ! ve son depremler listesi

Edinilen son dakika bilgisine göre, ve çevresinde hissedilen bir meydana geldi. , Denizli depreminin 09.30'da gerçekleştiğini bildirirken şiddetini 4.0 olarak duyurdu. AFAD ayrıca, Denizli depreminin merkez üssünün Pamukkale olduğunu bildirdi. de sarsıntıya ilişkin olarak son dakika bilgilendirme notu paylaştı. Kandilli, Denizli'de meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde ve 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. İşte, Denizli depremine ilişkin gelişmeler ve son depremler listesi

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:40 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Denizli'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Denizli'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Pamukkale ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Denizli'de hissedilen depremin saat 09.30'da, 7.24 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİNDEN SON DAKİKA DENİZLİ DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, Honaz ilçesinde meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde olduğunu bildirirken 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

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Son dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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