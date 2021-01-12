Son dakika haberi: WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı skandal gizlilik sözleşmesi sonrası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:00Son Güncelleme: 12.1.2021 12:08ABONE OL
Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
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Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan WhatsApp'a inceleme