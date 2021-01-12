Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan WhatsApp'a inceleme

haberi: 'ndan 'a inceleme

haberi: 'ın kullanıcılarına dayattığı skandal gizlilik sözleşmesi sonrası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:00 Son Güncelleme: 12.1.2021 12:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan WhatsApp'a inceleme

Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi sonrası Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan yeni hamle

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan WhatsApp'a inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA