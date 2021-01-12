Son dakika haberi: WhatsApp sözleşmesi için harekete geçildi! KVKK inceleme başlattı | Video
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Son dakika haberi: WhatsApp'ın kullanıcılarına dayattığı skandal gizlilik sözleşmesi sonrası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.