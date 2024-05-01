Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı | Video 01.05.2024 | 15:09 Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.