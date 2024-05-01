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Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada | Video

01.05.2024 | 11:39

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı, güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, motosikletin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü görüldü.

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