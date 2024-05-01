Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada | Video
Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza anı, güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, motosikletin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü görüldü.
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