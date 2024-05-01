Eskişehir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü, giriş katları su bastı | Video
Eskişehir’de bir anda etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle dönerken, bazı apartmanların giriş katı sular altında kaldı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı.
Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi.
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