Tokat’ta feci kaza kamerada: Virajı alamayan araç karşı şeride uçup otomobille kafa kafaya çarpıştı | Video 21.05.2024 | 12:33 Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yolda yürüyen bir vatandaşın son anda kurtulduğu anlar anbean kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tokat'ta, Çeçenistan Caddesi'nden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı istikametine gitmekte olan 60 DC 415 plakalı Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte terk istikametten gelen 60 AES 227 plakalı Ford marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine hızla gelen ambulans ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride ok gibi fırlayan otomobilin, karşı yönden gelen araca çarpması saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, yolda yürüyen bir vatandaşın son anda kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.