Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video

Müge Anlı'nın programına geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız ile ilgili mide bulandıran gerçekler ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini ve bunun ilgili videolar olduğunu söylemişlerdi, bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Yalnız tutuklandı. Ayrıca Selahattin Yalnız'ın bir dönem Avusturya'da bulunduğu, 11 tane çocuğu olduğu, 3 ya da 4 tane de eşi olduğu ortaya çıktı.