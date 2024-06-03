Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video
Adıyaman’da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonrası bariyere çarpıp yerinden söktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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