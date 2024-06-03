Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video

Müge Anlı'nın programına geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız ile ilgili mide bulandıran gerçekler ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini ve bunun ilgili videolar olduğunu söylemişlerdi, bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Yalnız tutuklandı. Selahattin Yalnız'ın bir dönem Avusturalya'da bulunduğu, 11 tane çocuğu olduğu, 3 ya da 4 tane de eşi olduğu ortaya çıktı. Sapık Selahattin'in dayısı bugünkü programa telefona bağlanarak Selahattin Yalnız'ın öz çocuklarını da komşu kızını da istismar ettiğini açıkladı.