Video Yaşam Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video
Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video

Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video

03.06.2024 | 11:17

Müge Anlı'nın programına geçtiğimiz hafta kayıp kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız ile ilgili mide bulandıran gerçekler ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'da bulunan kızlar yıllardır istismar edildiklerini ve bunun ilgili videolar olduğunu söylemişlerdi, bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Yalnız tutuklandı. Selahattin Yalnız'ın bir dönem Avusturalya'da bulunduğu, 11 tane çocuğu olduğu, 3 ya da 4 tane de eşi olduğu ortaya çıktı. Sapık Selahattin'in dayısı bugünkü programa telefona bağlanarak Selahattin Yalnız'ın öz çocuklarını da komşu kızını da istismar ettiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 12:01
Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 03.06.2024 | 11:17
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 12:31
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 03.06.2024 | 11:06
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 00:59
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 03.06.2024 | 10:36
Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 12 gözaltı | Video 01:02
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video 03.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 01:15
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 03.06.2024 | 09:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 05:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 03.06.2024 | 10:42
Maltepe’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 02:27
Maltepe'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 03.06.2024 | 10:14
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 01:17
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 03.06.2024 | 10:14
Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 01:31
Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 03.06.2024 | 10:14
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03:16
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03.06.2024 | 09:56
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03:01
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03.06.2024 | 09:16
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:48
Konya’da silah kaçakçılığına karşı Mercek-20 operasyonu | Video 00:56
Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video 03.06.2024 | 08:47
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:49
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 05:19
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 23:00
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 03:39
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 22:25
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 04:11
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 02.06.2024 | 22:23
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 00:37
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 02.06.2024 | 12:59
İstanbul Valisi Gül’den çöken bina açıklaması 01:59
İstanbul Valisi Gül'den çöken bina açıklaması 02.06.2024 | 10:29
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 00:49
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 02.06.2024 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA