Video Yaşam Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video

Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video

03.06.2024 | 10:13

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandası yapan ve bir dönem terör örgüt adına silahlı faaliyet yürütenlerin de olduğu 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında 12 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 12 gözaltı | Video 01:02
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video 03.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 01:15
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 03.06.2024 | 09:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 05:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 03.06.2024 | 10:42
Maltepe’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 02:27
Maltepe'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 03.06.2024 | 10:14
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 01:17
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 03.06.2024 | 10:14
Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 01:31
Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 03.06.2024 | 10:14
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03:16
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03.06.2024 | 09:56
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03:01
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03.06.2024 | 09:16
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:48
Konya’da silah kaçakçılığına karşı Mercek-20 operasyonu | Video 00:56
Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video 03.06.2024 | 08:47
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:49
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 05:19
Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 23:00
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 03:39
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi! 02.06.2024 | 22:25
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 04:11
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! 02.06.2024 | 22:23
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 00:37
Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında 02.06.2024 | 12:59
İstanbul Valisi Gül’den çöken bina açıklaması 01:59
İstanbul Valisi Gül'den çöken bina açıklaması 02.06.2024 | 10:29
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 00:49
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çökme anı kamerada! 02.06.2024 | 10:30
Küçükçekmece’de 4 katlı bina çöktü 01:29
Küçükçekmece'de 4 katlı bina çöktü 02.06.2024 | 09:21
SON DAKİKA | Küçükçekmece enkazdan kurtarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 06:10
SON DAKİKA | Küçükçekmece enkazdan kurtarılma anı kamerada | CANLI YAYIN 02.06.2024 | 09:22
Küçükçekmece’de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 00:48
Küçükçekmece'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 02.06.2024 | 09:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA