Video Yaşam Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video
Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video

Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video

21.05.2024 | 15:31

Tokat’ın Erbaa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek kamyona çarptı, kazada aynı araçta bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

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Kaza 12:30 sıralarında Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Mahalle civarında meydana geldi. İddiaya göre Erbaa istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan M. Ç. (66) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil Niksar istikametinden Erbaa istikametine doğru seyir halinde olan A. Ö. (25) yönetimindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki yolcu Gülseren Çağman (63) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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