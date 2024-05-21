Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video
Tokat’ın Erbaa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı şeride geçerek kamyona çarptı, kazada aynı araçta bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
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