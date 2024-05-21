Video Yaşam Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video

Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video

21.05.2024 | 16:40

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenci kız çevredeki vatandaşların yardımı sayesinde köpreklerden kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi Gazi Ortaokulu çevresindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan evine giden bir kız öğrenci başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler kızın etrafını çevirip peşini bırakmazken, kendisini sırt çantası ile savunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köpekler kovalandı. Olayda kız öğrenci yara almazken, köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video 07:41
Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video 21.05.2024 | 16:33
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video 01:04
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video 21.05.2024 | 16:40
Tırın kabini kopmuş, 6 kişi yaralanmıştı: Kaza güvenlik kamerasında | Video 02:37
Tırın kabini kopmuş, 6 kişi yaralanmıştı: Kaza güvenlik kamerasında | Video 21.05.2024 | 16:18
Mardin’de 2 kişi sokak ortasında bıçaklandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:48
Mardin'de 2 kişi sokak ortasında bıçaklandı! Saldırı anı kamerada | Video 21.05.2024 | 16:28
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü, Ona tokat atıp silahı doğrultunca dayanamadım dedi | Video 01:29
Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü, "Ona tokat atıp silahı doğrultunca dayanamadım" dedi | Video 21.05.2024 | 15:41
Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:48
Tokat’ta orta refüjden karşı şeride sıçradı: 1 ölü 1 yaralı | Video 21.05.2024 | 15:31
Alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü! Çatışma anları kamerada | Video 01:55
Alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü! Çatışma anları kamerada | Video 21.05.2024 | 14:34
Kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek | Video 01:22
Kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek | Video 21.05.2024 | 14:34
Park halindeki araç önce kundaklandı, sonra kurşun yağmuruna tutuldu | Video 03:04
Park halindeki araç önce kundaklandı, sonra kurşun yağmuruna tutuldu | Video 21.05.2024 | 14:34
Alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü | Video 01:55
Alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü | Video 21.05.2024 | 14:34
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 07:13
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 21.05.2024 | 13:24
Hayatında tek bir şeyi değiştirdi! 6 ayda bambaşka birine dönüştü: Öyle güzel zayıflamış ki... | Video 00:10
Hayatında tek bir şeyi değiştirdi! 6 ayda bambaşka birine dönüştü: "Öyle güzel zayıflamış ki..." | Video 21.05.2024 | 14:40
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı | Video 07:03
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı | Video 21.05.2024 | 13:39
Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video 01:07
Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video 21.05.2024 | 13:21
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı | Video 01:39
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı | Video 21.05.2024 | 13:21
Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi | Video 00:44
Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi | Video 21.05.2024 | 12:29
Tokat’ta feci kaza kamerada: Virajı alamayan araç karşı şeride uçup otomobille kafa kafaya çarpıştı | Video 00:54
Tokat’ta feci kaza kamerada: Virajı alamayan araç karşı şeride uçup otomobille kafa kafaya çarpıştı | Video 21.05.2024 | 12:33
Kurbağayı yemeye çalışan yılana ’anne terliği’ ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video 02:39
Kurbağayı yemeye çalışan yılana 'anne terliği' ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video 21.05.2024 | 12:33
Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi! O anlar kamerada | Video 04:28
Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi! O anlar kamerada | Video 21.05.2024 | 12:28
Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video 04:28
Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video 21.05.2024 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA