Video Yaşam Kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek | Video
Kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek | Video

Kazı esnasında bulunan cesedin kime ait olduğunu DNA testi belirleyecek | Video

21.05.2024 | 14:34

Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada naylon poşete sarılı, elleriyle ayakları bağlı olarak bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan testlerden sonra netlik kazanacak.

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Olay, dün Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ konutları mevkiindeki bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve savcı tarafından yapılan incelemeler neticesinde naylona sarılı halde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 2 aydan beri toprak altında kalan ve tanınmaz hale geldiği öğrenilen cesedin 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Vücudundan doku alınan cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan DNA ve diğer testlerden sonra netlik kazanacak.

Öte yandan, şehirde eşkale uygun bir kayıp başvurusu olmadığı, diğer illerdeki kayıp başvurularını değerlendirdiği öğrenildi.

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