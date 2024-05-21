Video Yaşam Kurbağayı yemeye çalışan yılana 'anne terliği' ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video
Kurbağayı yemeye çalışan yılana 'anne terliği' ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video

Kurbağayı yemeye çalışan yılana 'anne terliği' ile müdahale edip gözleme vermişlerdi! O anları anlattı | Video

21.05.2024 | 12:33

Antalya’da kurbağa avlayan yılanı, terlikli müdahaleyle avından eden ve ardından durumuna üzülüp gözleme ve su ikram eden vatandaşlardan Batuhan Dinç, "Kıymalı gözlemenin tadına baktı ama avının üzerine soğuk su içmiş gibi oldu" dedi.

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Görenleri şaşırtan olay, geçtiğimiz akşam Kepez Kent Ormanı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bir yılanın kurbağayı avladığını görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yılan, ağzıyla yakaladığı kurbağayı yuvasına çekmeye çalışırken, vatandaşlar ise kurbağayı kurtarıp kurtarmama konusunda kendi aralarında ilginç diyaloglara girdi. Yılan, avını tam yuvasına sokacağı sırada vatandaşlardan birisi kurbağayı terlik yardımıyla kurtardı.

Bir yandan kurbağanın kurtuluşuna sevinen vatandaşlar, durumuna üzüldükleri yılana da kıymalı gözleme ve su ikram etti. Yuvasından çıkan yılan gözlemeyi yemezken, suyu ise kana kana içti.

Olayı yaşayanlardan Batuhan Dinç, önlerinden geçen kurbağayı yılanın bir anda yakaladığını görünce cep telefonunun kayıtlarını açtıklarını anlattı. Vicdan ve ekolojik sistem arasında gel git yaşadıklarını aktaran Dinç, "Yesin mi, kurtaralım mı derken, yengem olaya anne terliğiyle müdahale etti. O terliğin çözemeyeceği hiçbir problem yok. Kurbağayı kurtardıktan sonra ise o yılanın ekmeğini elinden aldığımızı düşünerek kıymalı gözleme ile hatamızı telafi etmeye çalıştık, su içirdik. Olayı iki tarafın da zarar görmeyeceği şekilde sonuçlandırmaya çalıştık. Kıymanın biraz tadına baktı ama avının üzerine soğuk su içmiş gibi oldu" dedi.

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