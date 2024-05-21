Video Yaşam Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video
Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video

Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video

21.05.2024 | 13:21

Seyir halindeyken, trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtılar. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya Caddesi'nde Şelale istikametine seyir halindeki Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekip, plakasız motosiklet sürücüsüne durması için uyarıda bulundu. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kaçamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde plakası bulunmayan ve şase numarası silinmiş motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.

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