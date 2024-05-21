Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar | Video
Seyir halindeyken, trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtılar. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.
Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde plakası bulunmayan ve şase numarası silinmiş motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.
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