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Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada

Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada

21.05.2024 | 23:23

Rize’de yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, karşısından gelen 2 araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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