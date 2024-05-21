Hayatında tek bir şeyi değiştirdi! 6 ayda bambaşka birine dönüştü: "Öyle güzel zayıflamış ki..." | Video

Bir türlü zayıflayamıyorum diyen genç bir kadının hayatında yaptığı yalnızca bir değişiklik altı ay içinde bambaşka bir bedene kavuşmasını sağladı. Nasıl mı? İşte cevabı…