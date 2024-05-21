Mardin'de 2 kişi sokak ortasında bıçaklandı! Saldırı anı kamerada | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında iki kişiyi bıçakladı. Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Mahallesinde dün gece saatlerinde 1 şahıs sebebi öğrenilemeyen bir şekilde sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.