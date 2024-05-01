Ankara'daki selin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı | Video 01.05.2024 | 15:38 Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Uygun Sokak'ta sağanak nedeniyle yol çöktü. Çökme meydana gelen yerde derin çukur oluştu. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle elektrik direği, telefon panosu ve sokak levhası da devrilerek, 5 metrelik çukura düştü. Yolun altından geçen doğal gaz iletim hattı borusu da toprağın çökmesi ile birlikte açığa çıktı. Olayda, yaralanan olmazken; Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri çukurun etrafına şerit çekip, sürücüleri uyaran işaretler koyarak tedbir aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, 35 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirterek, "Burası her yağmur yağdığında göçüyor. Buranın altında dere var. Her defasında üstünü kapatıyorlar, yağmur yağdığında yine oluyor. Buranın düzgünce yapılmasını istiyoruz. Arabalarımız vardı bu alanda onları çektik. Gece belediye gelip şerit çekti" dedi.