Konya’da apartmanın çatısında yangın paniği | Video
Konya’da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük panik yaşanırken yaralanan kimse olmadı.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
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