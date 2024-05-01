Gelinliği kirlenince kuru temizlemeye götürmek yerine oto yıkamaya giden çift viral oldu | Video
Van’da gerçekleşen güldüren anlarda bir gelinin gelinliği kirlenince kuru temizlemeye götürmek yerine oto yıkamaya giden çift viral oldu.
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