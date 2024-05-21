Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı | Video
Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye tespit eden polis ekipleri, ehliyetine el koyup para cezası kesti.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, otomobili ve sürücüsünü tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 2 ay el koyup otomobili de trafikten men eden ekipler, 39 bin 362 Türk Lirası ceza kesti.
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