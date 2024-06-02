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Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında

Küçükçekmece’de binanın çökme anı araç kamerasında

02.06.2024 | 12:59

İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çökme anı İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay sonrası çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın çöktüğü o anlar ise o esnada oradan geçen İETT otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün oradan geçtiği esnada binanın çöktüğü ve çöken binanın bir kısmının İETT aracının üzerine devrildiği görülüyor.
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