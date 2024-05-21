Müge Anlı duyurdu: Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etmişti... Bedriye Kılıç davasında karar açıklandı! | Video
Türkiye'nin kanını donduran vahşet Konya'da yaşanmıştı. Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur, genç kadını öldürüp uçurumdan attığını anlatmıştı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında katil Tayfur Kılıç'ın aldığı cezayı açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:46
00:36
Afyonkarahisar’da pars başlı kanatlı heykel ele geçirildi | Video 21.05.2024 | 11:06
00:27
Dolandırıcılıkta sınır yok: Sahte tarihi eserle dolandırıcılık | Video 21.05.2024 | 11:17
01:49
Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video 21.05.2024 | 11:10
05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 21.05.2024 | 10:56
00:26
İstanbul’da otobüste “neden arka kapıdan bindin” tartışması kamerada | Video 21.05.2024 | 10:50
05:26
10 koyunla başladı, şimdi kendi işinin patronu oldu | Video 21.05.2024 | 10:33
00:36
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.05.2024 | 09:56
03:01
00:32
Taraftarın üzerine otomobil süren sürücüye ceza yağdı | Video 21.05.2024 | 10:33
00:14
Trafikte makas atan sürücüye ceza: 6 bin 439 TL ceza kesildi | Video 21.05.2024 | 10:27
03:30
İstanbul'da kadın işletmeciye “dayı” kurşunu kamerada | Video 21.05.2024 | 10:17
00:34
Bıçaklı tehdidin sonu, sandalye ve sopalı meydan dayağı oldu | Video 21.05.2024 | 10:20
08:32
02:42
Kadıköy'de Pitbull dehşeti kamerada | Video 21.05.2024 | 09:56
00:13
00:38
Mersin'de 6 yıldır aranan 2 şahıs yakalanıp tutuklandı | Video 21.05.2024 | 09:16
02:02
01:13
17 ilde uyuşturucu operasyonu | Video 21.05.2024 | 08:41