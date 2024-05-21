Sultanbeyli’de yeni evli çifte hırsızlık şoku: 700 bin TL’lik takılarını çaldılar | Video
Sultanbeyli’de kimliği belirsiz 3 şahıs 10 günlük evli Bayraktar çiftinin 700 bin TL’lik düğün takılarını çaldı. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.
"22 DAKİKADA BİNADAN ALTINLARLA AYRILIYORLAR"
Olay sonrası konuşan ev sahibi Ömer Kazım Bayraktar, "20 Nisan'da evlendik, 2 Mayıs'ta evimize 3 tane bayan hırsızın girdiğini fark ettik. 22 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 700 bin TL'lik düğünde takılan ziynet eşyamız çalındı. Kapıda zorlama yok, maymuncuk yardımıyla açıldığını düşünüyoruz. Görüntüler sonrası 3'üncü günde kimlikleri tespit edip edildi. Bu gün 19'uncu gün henüz bir gelişme olmadı. Balayına yazın gitmeyi düşünüyorduk. Altınlarımız ile planımız vardı. Düğün borçlarını kapatarak kalanı ile yatırım yapacaktık. Sonuç bekliyoruz" diye konuştu.
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