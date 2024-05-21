Video Yaşam Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

21.05.2024 | 09:56

Sinop’un Boyabat ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçti, 3 kişi gözaltına alındı.

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Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bin 287 adet ectacy, 162,49 gram(65 paket) sentetik kannobinoid (bonzai), 57 adet sentetik ecza maddesi, 4,92 gram mariana maddesi ve 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sinop Valiliğinden yapılan paylaşımda, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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