Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Sinop’un Boyabat ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçti, 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop Valiliğinden yapılan paylaşımda, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
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