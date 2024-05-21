Trafikte makas atan sürücüye ceza: 6 bin 439 TL ceza kesildi | Video 21.05.2024 | 10:27 Erzurum Emniyet Müdürlüğü KGYS sisteminde tespit ettiği makasçı şoförü bularak 6 bin 439 TL ceza kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesti. Yapılan açıklamada, " 17.05.2024 günü 09.12' de KGYS kameraları üzerinden yapılan trafik denetimlerinde 25AK535 plakalı aracın Çat yolu atlama kuleleri civarında makas atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilmesi üzerine aracın tescil plakasına KTK 46/2-g maddesi gereğince 6439 TL para cezası uygulanmıştır." denildi.