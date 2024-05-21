Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video
Manavgat Çevreyolunda motosikletin aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arka tamponuna çarparak sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
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