Video Yaşam Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video
Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video

Otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi | Video

21.05.2024 | 12:33

Manavgat Çevreyolunda motosikletin aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arka tamponuna çarparak sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

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Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Çakmakçı'nın kullandığı 07 LRE 56 plakalı motosiklet, Manavgat Çevreyolunda aynı istikamette gitmekte olan Burcu Uğurlu Kabukçu'nun kullandığı 06 BIF 297 plakalı otomobile arka tamponundan çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Çakmakçı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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