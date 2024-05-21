Video Yaşam Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video
Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video

Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video

21.05.2024 | 11:10

Arnavutköy’de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.

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Arnavutköy'de trafikteki bazı araç sürücülerinin tartışma ve kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yaşadıkları yol verme tartışmasından sonra kavga etmek için birbirine saldırdığı sonrasında vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.
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