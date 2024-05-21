Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video
Arnavutköy’de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.
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