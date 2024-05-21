Arnavutköy’de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada | Video 21.05.2024 | 11:10 Arnavutköy’de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de trafikteki bazı araç sürücülerinin tartışma ve kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yaşadıkları yol verme tartışmasından sonra kavga etmek için birbirine saldırdığı sonrasında vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.