İstanbul’da otobüste “neden arka kapıdan bindin” tartışması kamerada | Video
Sarıyer Ayazağa-Alibeyköy seferini yapan İETT otobüsünün sürücüsü, araca arka kapıdan binen kadın yolcuya tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan tartışmada kadın yolcu, “Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. O kapıyı açanlar özürlü o zaman” diyerek kendini savundu. Yaşananlar yolcunun cep telefonuna kamerasına anbean yansıdı.
"ARKADAN BİNDİREN ÖZÜRLÜ O ZAMAN"
Otobüs sürücüsü, "Hanımefendi, yaptığımız işe saygı duyun. Sen otobüse nereden binileceğini bilmiyorsun. Arkadan otobüse binilmiyor. Buraya gelerek benim psikolojimi bozma" diyerek kadına tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın yolcu, "Ben duyuyorum, üslubun güzel değil. Arkadan bindiren otobüs şoförleri de var. Nasıl arkadan binilmiyor? O kapıyı açanlar özürlü o zaman" diyerek kendini savundu. İkili arasında çıkan ilginç tartışma kısa sürede son bulurken, o anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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