Eski eş dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı | Video
Çorum'un İskilip ilçesindeki bıçaklı bir şahıs, sokakta karşılaştığı eski eşinin kocası ile kavgayı ayırmaya çifti bıçaklayarak yaraladı. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatih Sungurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Balaban çifti ise ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Balaban'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Murat Ç. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Morga kaldırılan vatandaşların yakınları arasında ise hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.
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