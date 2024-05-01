Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı | Video
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters dönerken, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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