Kaza tespit tutanağında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek: İşte tüm detaylar | Video
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet’ten ulaşılabilecek. A Haber muhabiri Hasan Zahid, konuyla ilgili tüm detayları aktardı.
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