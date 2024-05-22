SİBER polisten "müstehcenlik" operasyonu: 1 gözaltı | Video
Kırıkkale'de SİBER polisi tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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