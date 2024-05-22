Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı | Video
Bursa’da müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförünü 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Emre Yüksel’in meslektaşları ise adliye önünde yoğun kalabalık oluşturdu.
KAÇMAK İÇİN YİNE TAKSİ KULLANDI
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için adım adım takip başlattı, çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Saldırgan şahıs, Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağırarak bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün "Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine Talha S.'nin, "Ya öyle mi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu da ortaya çıktı.
KISKIVRAK GÖZALTINA ALINDI
Saldırganın izini süren ekipler, Talha S.'nin Kent Meydanı'nda bir markete girdiğini ve burada alışveriş yaptığını, ardından izini kaybettirmek için Yenişehir ilçesine geldiğini tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece vakti saldırgana operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Zanlı Talha S., ifadesinin ardından yüksek güvenlik önlemleri altında Mudanya Adliyesi'ne getirildi. Adliye önünde taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'in meslektaşları yoğun kalabalık oluşturdu. Zanlı Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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