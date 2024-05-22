Video Yaşam Merdiven, yüksek gerilim hattına değince feci şekilde can verdi | Video
Merdiven, yüksek gerilim hattına değince feci şekilde can verdi | Video

Merdiven, yüksek gerilim hattına değince feci şekilde can verdi | Video

22.05.2024 | 14:58

Meksika'da, klima bakımı yapan bir işçi, merdivenin yüksek gerilim kablolarına teması sonucu elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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