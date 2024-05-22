Video Yaşam Günde bin 500 enginar soyarak fenomen oldu | Video
Günde bin 500 enginar soyarak fenomen oldu | Video

Günde bin 500 enginar soyarak fenomen oldu | Video

22.05.2024 | 14:30

Burhaniye ilçesinde pazarcılık yapan babasına yardım eden 14 yaşındaki Cesur Üzmez, enginar soyarken çekilen videolarıyla sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. 14 yaşındaki pazarcı, "MasterChef'te enginar soyma denemesi yapmak istediğini ancak kabul edilmediğini söyledi.

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Burhaniye'de pazarda meyve sebze satan babası Rami Üzmez'e yardım eden Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu 8.Sınıf öğrencisi Cesur Üzmez, günde bin 500 enginar soyarken, çektiği videolarla da fenomen oldu. Babasının 40 yıldır enginar soyduğunu anlatan Cesur Üzmez, işini severek yaptığını söyledi. Sosyal medya da videolar paylaştığını kaydeden Cesur Üzmez, "Ben günde bin 500 enginar soyuyorum. sosyal medya hesabım var. Orada da güzel videolar paylaşıyorum. Yani daha çok güzel şeyler var. MasterChef'ten teklif bekledim, gelmedi. Bu sefer de Acun abiden bekliyorum. Acun abi Dominik te bir enginar soyarım senin için. Bir enginar yedirirsin yani o güzel insanlara. Aç kalıyorlar. Burada bir de enginar yedirmek istemez misin Acun abi. İşimi severek yapıyorum" dedi.
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