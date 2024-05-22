Video Yaşam Ağrı’da, gümrük sahasında 38 kilo 700 gram uyuşturucu yakalandı | Video
Ağrı’da, gümrük sahasında 38 kilo 700 gram uyuşturucu yakalandı | Video

Ağrı’da, gümrük sahasında 38 kilo 700 gram uyuşturucu yakalandı | Video

22.05.2024 | 14:11

Ağrı’da gümrük sahası içinde yapılan aramada 38 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde arama yapıldı. Gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 38 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
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