Siirt'te tır şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.05.2024 | 15:51 Siirt’te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Akyamaç köyü İnkapı mezrası mevkisinde 16 AIL 244 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tır sürücüsü hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilmeyen diğer yaralı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.