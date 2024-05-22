İzmir'de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı | Video
İzmir'de maddi zorluk yaşayan vatandaşlara yüksek faizle para veren ve icra yolu ile borçlandırıp mağdur eden, bu sayede 12 milyon TL haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Toplam 97 kişiyi borçlandırıp 12 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Bu aramalarda, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, mağdurlara ait çok sayıda senet ve evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.
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