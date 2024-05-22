Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video 22.05.2024 | 13:55 Bartın'da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan iki kişi tarafından darp edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bartın'ın merkezindeki Yalı bölgesinde bulunan bir kahvehanede çalışan ve ismi açıklanmayan kişi, işyerini basan 2 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıslardan birinin kahvenin ön kapısından girdiği, diğerinin ise işyerinin arka tarafından girip, kahvehane çalışanını sıkıştırdığı anlar işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kahvehane çalıştıranı sıkıştıran iki tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğraması anları, ve şahsın kanlar içerisinde yere düşmesi de yer aldı. Görüntülerde, yerde yatan şahsın yanından kısa süreliğine ayrılan 2 kişinin, üçüncü bir kişi ile birlikte yeniden yerde yatan şahsın yanına geldiği ve bağırıp, çağırdıktan sonra iş yerinden ayrıldığı da görüldü. Şahıslar gittikten kanlar içerisinde işyerinin ortasında oturan kişinin telefonla 112'yi arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istediği de görüntülere yansıdı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şahısların kimliğini ve olayın sebebinin tespiti için inceleme başlattı