Video Yaşam Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video

Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video

22.05.2024 | 13:55

Bartın'da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan iki kişi tarafından darp edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bartın'ın merkezindeki Yalı bölgesinde bulunan bir kahvehanede çalışan ve ismi açıklanmayan kişi, işyerini basan 2 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıslardan birinin kahvenin ön kapısından girdiği, diğerinin ise işyerinin arka tarafından girip, kahvehane çalışanını sıkıştırdığı anlar işyerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kahvehane çalıştıranı sıkıştıran iki tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğraması anları, ve şahsın kanlar içerisinde yere düşmesi de yer aldı. Görüntülerde, yerde yatan şahsın yanından kısa süreliğine ayrılan 2 kişinin, üçüncü bir kişi ile birlikte yeniden yerde yatan şahsın yanına geldiği ve bağırıp, çağırdıktan sonra iş yerinden ayrıldığı da görüldü. Şahıslar gittikten kanlar içerisinde işyerinin ortasında oturan kişinin telefonla 112'yi arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istediği de görüntülere yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şahısların kimliğini ve olayın sebebinin tespiti için inceleme başlattı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Merdiven, yüksek gerilim hattına değince feci şekilde can verdi | Video 01:08
Merdiven, yüksek gerilim hattına değince feci şekilde can verdi | Video 22.05.2024 | 14:58
Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada | Video 01:01
Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada | Video 22.05.2024 | 14:30
Aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı | Video 02:05
Aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı | Video 22.05.2024 | 14:30
Hayali futbolcu olmak! Dağlarda, yaylalarda hem çobanlık yapıyor, hem antrenman | Video 03:06
Hayali futbolcu olmak! Dağlarda, yaylalarda hem çobanlık yapıyor, hem antrenman | Video 22.05.2024 | 14:31
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler | Video 00:57
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler | Video 22.05.2024 | 14:31
İzmir’de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı | Video 01:40
İzmir'de tefecilere dev operasyon: 40 gözaltı | Video 22.05.2024 | 14:39
Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı | Video 01:47
Taksi şoförünü 20 kere bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki zanlı tutuklandı | Video 22.05.2024 | 14:21
Ağrı’da, gümrük sahasında 38 kilo 700 gram uyuşturucu yakalandı | Video 00:57
Ağrı’da, gümrük sahasında 38 kilo 700 gram uyuşturucu yakalandı | Video 22.05.2024 | 14:11
SİBER polisten müstehcenlik operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:51
SİBER polisten "müstehcenlik" operasyonu: 1 gözaltı | Video 22.05.2024 | 13:57
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video 00:57
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video 22.05.2024 | 13:55
Borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı | Video 07:04
Borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı | Video 22.05.2024 | 13:55
Avcılar’da vatandaşlara fatura ödeme merkezi şoku | Video 02:36
Avcılar'da vatandaşlara fatura ödeme merkezi şoku | Video 22.05.2024 | 12:41
İstanbul’da trafikte boks ringini aratmayan kavga kamerada | Video 03:30
İstanbul’da trafikte boks ringini aratmayan kavga kamerada | Video 22.05.2024 | 12:41
Müge Anlı’da ilginç olay: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! | Video 14:09
Müge Anlı’da ilginç olay: İstihbaratçı sandığı sevgilisi üfürükçü çıktı! | Video 22.05.2024 | 12:03
Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 01:03
Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 22.05.2024 | 11:53
Son Dakika: İtalya ve Avrupa’daki organize suç örgütüne operasyon! Barış Boyun gözaltına alındı | Video 04:21
Son Dakika: İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne operasyon! Barış Boyun gözaltına alındı | Video 22.05.2024 | 11:46
Narkotik köpeği ’Ateş’ 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 00:21
Narkotik köpeği 'Ateş' 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 22.05.2024 | 11:28
TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video 00:29
TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video 22.05.2024 | 10:41
Düzensiz göçmen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 00:50
Düzensiz göçmen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 22.05.2024 | 10:40
Kayseri’de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 00:45
Kayseri’de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 22.05.2024 | 10:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA