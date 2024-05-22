Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler! O anlar kamerada | Video
Bartın'da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan iki kişi tarafından darp edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şahısların kimliğini ve olayın sebebinin tespiti için inceleme başlattı
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