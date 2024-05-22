Video Yaşam Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı
Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı

Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı

22.05.2024 | 18:30

Yalova Belediyesi’nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan Nikah Dairesi’nin tavanının çökmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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