Video Yaşam Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasp edildi | Video
Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasp edildi | Video

Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasp edildi | Video

21.05.2024 | 08:42

Bursa’da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki saldırgan, taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Yüksel'in yakınları hastane bahçesinde güzel bir haber bekliyor.
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