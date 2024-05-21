Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasp edildi | Video
Bursa’da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı.
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